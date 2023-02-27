تصرف غريب من مواطن أثناء احتراق سيارته

وثق مقطع فيديو تصرفًا غريبًا لمواطن يقدم القهوة لضيوفه وسط الصحراء بجانب سيارته المشتعلة في حائل.

وبين مقطع الفيديو المتداول السيارة وهي تشتعل، وبجانبها مالكها يقدم القهوة لضيوفه، غير مبالٍ باحتراقها وحرصه على حسن الضيافة.

كما أظهر الفيديو الضيوف وهو يقدمون المواساة لمالك السيارة، تعبيرًا على كرمه وحسن ضيافته رغم ما أصابه من ابتلاء.

وقال أحد الضيوف: قهوتنا من جانب السيارة المشتعلة.. يا طيبكم يا أهل حائل.. عوايدكم.. الله يعوضك خير إن شاء الله.