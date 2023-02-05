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في مباراة الهلال والوداد في كأس العالم للأندية

تصرف مثير للجدل من لاعب الوداد لحظة تنفيذ كنو لـ ركلة الجزاء

2023-02-05 الساعة 10:22
تصرف مثير للجدل من لاعب الوداد لحظة تنفيذ كنو لـ ركلة الجزاء
المواطن - محمد سمعه

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علق الإعلامي الرياضي ماجد التويجري على تصرف مثير للجدل من أحد لاعبي نادي الوداد البيضاوي المغربي، لحظة تنفيذ محمد كنو لركلة الجزاء التي احتُسبت لـ الهلال خلال مباراة الفريقين أمس في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تصرف لاعب الوداد 

وقال التويجري في تصريحات تلفزيونية في برنامج ” كورة” على قناة روتانا: ” تصرف أحد لاعبي الفريق المغربي كان مستفزًا ومثيرًا للجدل، قام بحرث الأرض قبل تنفيذ كنو لـ ركلة الجزاء، هذه ليست أخلاق رياضية”.

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محمد كنو - الهلال

رسالة إلى كنو

وأضاف التويجري: ” يا كنو أنت لاعب كبير ولك تاريخك، والجماهير تحملتك خاصة بعد عقوبة إيقافك بسبب توقيعك لنادي النصر ونادي الهلال في آن واحد، يجب أن تتحكم في أعصابك قليلًا لأنك لاعب محترف، طُردت 3 مرات أمام 3 فرق إفريقية في مونديال الأندية!”.

وكان الحكم السلفادوري إيفان بارتون أشهر البطاقة الحمراء في وجه المغربي يحيى جبران لاعب الفريق المغربي بعد اعتراضه على قرار احتساب ركلة الجزاء، كما قام الحكم ذاته بطرد كنو في المباراة.

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