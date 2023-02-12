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يقوم بالشمشمة بشكل مبالغ فيه

تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ مساءً
تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع متداول للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في لندن وهو يقوم بالشمشمة بشكل مبالغ فيه.

رشح أم كوكايين؟

وبحسب الفيديو، استغرب بعض مرتادي تويتر من المنظر، فيما قال آخرون: إنه مصاب بالرشح فقط.

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ويواصل زيلينسكي حملة التطهير في حكومته ويقيل مسؤولًا أمنيًّا كبيرًا.

وأصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس السبت، مرسومًا بإقالة مسؤول أمني كبير، مؤكدًا استمرار مساعيه لتطهير الحكومة من الفاسدين.

وأقالت السلطات الأوكرانية عشرات المسؤولين في الأسابيع الماضية وفتحت تحقيقات في إطار حملة واسعة النطاق على من يرتكب مخالفات. وتأتي تلك الخطوة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي الذي يطالب أوكرانيا بالتصدي للفساد.

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