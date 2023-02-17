Icon

لقطات لمحتجين في مدينة خاش الإيرانية يهتفون ضد النظام Icon 27 لاعبًا في قائمة الهلال لخوض الأدوار الإقصائية بـ دوري أبطال آسيا Icon إغلاق مؤقت لمداخل حديقة الملك فهد غدًا Icon ماسك يهدد بفصل موظفي تويتر بسبب فيديو بايدن Icon موعد مباراتي السبت في دوري روشن Icon تصريحات مدرب النصر تثير الجدل رغم الفوز على التعاون Icon نسب إصابة الزهايمر بالمملكة تتشابه مع النسب العالمية Icon نهاية صادمة لعائلة سورية نجت من الزلزال فالتهمتها النيران Icon إصابة مهند الشنقيطي بقطع في وتر العضلة الضامة Icon عبدالله السدحان وناصر القصبي في سوق الزل بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد أن تحدث عن اللاعبين الأجانب في صفوف النصر

تصريحات مدرب النصر تثير الجدل رغم الفوز على التعاون

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٣ مساءً
تصريحات مدرب النصر تثير الجدل رغم الفوز على التعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، الجدل وذلك بعد أن تحدث عن وضع لاعبيه الأجانب بالفريق، رغم الفوز على التعاون بنتيجة 2/ 1 في دوري روشن السعودي.

جارسيا يثير الجدل

وتحدث جارسيا بعد المباراة قائلًا: “4 لاعبين أجانب لدينا في الدكة وهذا شيء غريب”.

قد يهمّك أيضاً
Img

تاليسكا يعود لتدريبات النصر

Img

شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض

وواصل: “عندما تُشرك 3 لاعبين أجانب فقط وتقوم بجعل 4 آخرين يجلسون على مقاعد البدلاء بالنسبة لفريق ينافس على الصدارة، فهذا أمر عجيب”.

وتابع جارسيا: “نواف العقيدي نجح في تعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والتعاون شكل خطوة علينا ولكننا نجحنا في الفوز”.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، وبعد تعاقد أصفر الرياض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كان جارسيا هاجم النجم البرتغالي بشكل غير مباشر بعد الخسارة من نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة غير جيدة بين جارسيا ورونالدو.

هدف النصر الثاني يثير الجدل

وكانت المباراة شهدت أخطاءً تحكيمية حيث اعترض الكثيرين على هدف أصفر الرياض الثاني الذي سجله اللاعب عبدالله مادو.

وبسبب هذا الهدف،قال سعود الرشودي رئيس التعاون في تصريحات نقلها الإعلامي عناد الرشيد: “الضرب في الميت حرام، هدف النصر الثاني غير صحيح والجمهور ضغط على الحكم لاحتسابه، سكري القصيم ظُلم في مباراة اليوم تحكيميًّا”.

وواصل الرشودي قائلًا: “فريقي لو يملك الدعم المالي لطلبنا حكام أجانب في كل المباريات”.

يذكر أن أصفر الرياض يتواجد في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد نادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وسيواجه النصر فريق ضمك يوم السبت المقبل في الجولة الـ18، بينما يلعب نادي التعاون ضد الفيحاء يوم الخميس المقبل.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب