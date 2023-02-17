تصريحات مدرب النصر تثير الجدل رغم الفوز على التعاون

أثار المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر، الجدل وذلك بعد أن تحدث عن وضع لاعبيه الأجانب بالفريق، رغم الفوز على التعاون بنتيجة 2/ 1 في دوري روشن السعودي.

جارسيا يثير الجدل

وتحدث جارسيا بعد المباراة قائلًا: “4 لاعبين أجانب لدينا في الدكة وهذا شيء غريب”.

وواصل: “عندما تُشرك 3 لاعبين أجانب فقط وتقوم بجعل 4 آخرين يجلسون على مقاعد البدلاء بالنسبة لفريق ينافس على الصدارة، فهذا أمر عجيب”.

وتابع جارسيا: “نواف العقيدي نجح في تعويض غياب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والتعاون شكل خطوة علينا ولكننا نجحنا في الفوز”.

جدير بالذكر أنه في وقت سابق، وبعد تعاقد أصفر الرياض مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كان جارسيا هاجم النجم البرتغالي بشكل غير مباشر بعد الخسارة من نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، مما جعل البعض يتكهن بوجود علاقة غير جيدة بين جارسيا ورونالدو.

هدف النصر الثاني يثير الجدل

وكانت المباراة شهدت أخطاءً تحكيمية حيث اعترض الكثيرين على هدف أصفر الرياض الثاني الذي سجله اللاعب عبدالله مادو.

وبسبب هذا الهدف،قال سعود الرشودي رئيس التعاون في تصريحات نقلها الإعلامي عناد الرشيد: “الضرب في الميت حرام، هدف النصر الثاني غير صحيح والجمهور ضغط على الحكم لاحتسابه، سكري القصيم ظُلم في مباراة اليوم تحكيميًّا”.

وواصل الرشودي قائلًا: “فريقي لو يملك الدعم المالي لطلبنا حكام أجانب في كل المباريات”.

يذكر أن أصفر الرياض يتواجد في صدارة دوري روشن برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد نادي التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وسيواجه النصر فريق ضمك يوم السبت المقبل في الجولة الـ18، بينما يلعب نادي التعاون ضد الفيحاء يوم الخميس المقبل.