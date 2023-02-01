تصميمات ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027

تستعد السعودية لتجهيز 7 ملاعب، من أجل استضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، للمرة الأولى في تاريخها.

تنظيم كأس آسيا 2027

وأُقيمت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، وأعلنت عن اختيار السعودية لتنظيم بطولة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها.

تصميمات الملاعب

وكشف حساب مشاريع السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التصميمات الجديدة المنتظرة للملاعب التي سيُقام عليها مباريات بطولة كأس آسيا 2027.

ويدخل استاد الملك فهد الدولي في الرياض مرحلة التطوير التي ستستمر لمدة عام تقريبًا، حيث سيخضع لعملية تطوير شاملة، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتسع 80 ألف متفرج بدلًا من 68 ألفًا.

وسيتم إزالة المضمار الحالي قبل بطولة كأس آسيا 2027، لكي يواكب الطراز الحديث من ملاعب الكرة العالمية، بجانب إنشاء شاشات 3D تفاعلية، على غرار ملعب نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي.

كما سيتم تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وسيتم إزالة المضمار مع زيادة طاقته الاستيعابية، بالإضافة إلى التوسع في المرافق الخاصة به، استعدادًا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.

وتضمن ملف ملاعب كأس آسيا 2027، تصميم استاد الرياض الجديد، الذي سيتم إنشاؤه بتصميم مميز، مع إمكانية تعديل القدرة الاستيعابية له، كما أنه يمتاز بسهولة الوصول إليه عبر المترو، بجانب تشييد استاد الدمام بمواصفات حديثة.

وسيكون خامس ملاعب السعودية في كأس آسيا 2027، هو استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ويتم العمل على تطويره بشكل متكامل ورفع طاقته الاستيعابية، ويشهد استاد الأمير محمد بن فهد عملية تجديد، تشمل زيادة عدد المدرجات وإزالة مضمار الركض، كما تم الكشف عن استاد القدية الرياضي.