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بعد تنظيم البطولة للمرة الأولى

تصميمات ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027

2023-02-01 الساعة 4:54
تصميمات ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027
المواطن - فريق التحرير

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تستعد السعودية لتجهيز 7 ملاعب، من أجل استضافة منافسات بطولة كأس آسيا 2027، للمرة الأولى في تاريخها.

تنظيم كأس آسيا 2027

وأُقيمت الجمعية العمومية الـ33 للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، وأعلنت عن اختيار السعودية لتنظيم بطولة كأس آسيا 2027 لأول مرة في تاريخها.

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وزير الرياضة وياسر المسحل ووثيقة كأس آسيا 2027
الفيصل والمسحل أثناء تسلم وثيقة تنظيم البطولة – المصدر @gsaksa

تصميمات الملاعب

وكشف حساب مشاريع السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التصميمات الجديدة المنتظرة للملاعب التي سيُقام عليها مباريات بطولة كأس آسيا 2027.

ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027 1
تصميم استاد الملك فهد الدولي – المصدر @SaudiProject

ويدخل استاد الملك فهد الدولي في الرياض مرحلة التطوير التي ستستمر لمدة عام تقريبًا، حيث سيخضع لعملية تطوير شاملة، وسيتم رفع الطاقة الاستيعابية لتسع 80 ألف متفرج بدلًا من 68 ألفًا.

وسيتم إزالة المضمار الحالي قبل بطولة كأس آسيا 2027، لكي يواكب الطراز الحديث من ملاعب الكرة العالمية، بجانب إنشاء شاشات 3D تفاعلية، على غرار ملعب نادي أتلانتا يونايتد الأمريكي.

ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027 1
جانب من تصميم الملاعب – المصدر @SaudiProject

كما سيتم تطوير ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وسيتم إزالة المضمار مع زيادة طاقته الاستيعابية، بالإضافة إلى التوسع في المرافق الخاصة به، استعدادًا لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027.

ملاعب السعودية لكأس آسيا 2027 1
جانب من تصميم الملاعب – المصدر @SaudiProject

وتضمن ملف ملاعب كأس آسيا 2027، تصميم استاد الرياض الجديد، الذي سيتم إنشاؤه بتصميم مميز، مع إمكانية تعديل القدرة الاستيعابية له، كما أنه يمتاز بسهولة الوصول إليه عبر المترو، بجانب تشييد استاد الدمام بمواصفات حديثة.

استاد الرياض الجديد
تصميم استاد الرياض – المصدر @SaudiProject

وسيكون خامس ملاعب السعودية في كأس آسيا 2027، هو استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، ويتم العمل على تطويره بشكل متكامل ورفع طاقته الاستيعابية، ويشهد استاد الأمير محمد بن فهد عملية تجديد، تشمل زيادة عدد المدرجات وإزالة مضمار الركض، كما تم الكشف عن استاد القدية الرياضي.

استاد الأمير سعود بن جلوي 1
تصميم استاد الأمير سعود بن جلوي – المصدر @SaudiProject
استاد الأمير سعود بن جلوي 1
تصميم استاد الأمير سعود بن جلوي – المصدر @SaudiProject
استاد الأمير محمد بن فهد 1
تصميم استاد الأمير محمد بن فهد – المصدر @SaudiProject
استاد الأمير محمد بن فهد 1
تصميم استاد الأمير محمد بن فهد – المصدر @SaudiProject
استاد الدمام 1
تصميم استاد الدمام – المصدر @SaudiProject
استاد الدمام 1
تصميم استاد الدمام – المصدر @SaudiProject
استاد القدية الرياضي
تصميم استاد القدية – المصدر @SaudiProject

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