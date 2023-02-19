تصويبة بانيجا تعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في إحراز الهدف الثاني في شباك نادي ناساف الأوزبكي ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.
⚽️ بانيغا يضيف الهدف الثاني للشباب#دوري_ابطال_اسيا | #الشباب_ناساف#afccl pic.twitter.com/KxiypLoonHقد يهمّك أيضاً
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023
ونجح الأرجنتيني إيفر بانيجا في إحراز الهدف الثاني لليوث بالدقيقة الـ54 من تصويبة قوية، علمًا بأن الشوط الأول كان انتهى لليوث بهدف دون رد سجله اللاعب حسين القحطاني.