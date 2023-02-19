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في شباك فريق ناساف الأوزبكي

تصويبة بانيجا تعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
تصويبة بانيجا تعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني
المواطن - محمد سمعه

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في إحراز الهدف الثاني في شباك نادي ناساف الأوزبكي ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح الأرجنتيني إيفر بانيجا في إحراز الهدف الثاني لليوث بالدقيقة الـ54 من تصويبة قوية، علمًا بأن الشوط الأول كان انتهى لليوث بهدف دون رد سجله اللاعب حسين القحطاني.

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