تصويبة بانيجا تعزز من تقدم الشباب بالهدف الثاني

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب في إحراز الهدف الثاني في شباك نادي ناساف الأوزبكي ضمن مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ونجح الأرجنتيني إيفر بانيجا في إحراز الهدف الثاني لليوث بالدقيقة الـ54 من تصويبة قوية، علمًا بأن الشوط الأول كان انتهى لليوث بهدف دون رد سجله اللاعب حسين القحطاني.