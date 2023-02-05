Icon

افتتاح منطقة رملة تيرازا ولقطات لمطاعمها العالمية Icon سنغافوري يطالب امرأة رفضت الزواج منه بـ 3 ملايين دولار Icon ريال مدريد يفقد 6 من نجومه أمام الأهلي المصري Icon وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك Icon النصر يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو Icon أسعار النفط قد تتجاوز الـ 100 دولار وأزمة طاقة مرتقبة بحلول 2024 Icon وزارة المالية تطلق برنامج تأهيل المتميزين المنتهي بالتوظيف Icon تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك Icon مايكروسوفت تتيح خدمات ChatGPT في كتابة البريد الإلكتروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
أُطلق عليه أرتيفاكت

تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك

2023-02-05 الساعة 8:22
تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك
المواطن - فريق التحرير7

مواضيع ذات علاقة

كشف كيفن سيستروم ومايك كريجر، مؤسسا إنستغرام، عن تطبيق جديد يكشف عن مستقبل التواصل الاجتماعي.

أرتيفاكت

ووفقًا لـ ” theverge “، أوضحا أن التطبيق، الذي أُطلق عليه أرتيفاكت، سيكون متخصصاً في الأخبار.

قد يهمّك أيضاً
Img

الشباب يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول

Img

سامسونغ تكشف عن شاشة مميزة لمحبي ألعاب الفيديو

وأفادا أن التطبيق يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو أشبه بموجز أخبار متخصص، وسوف يتم عرض المقالات فيه بطريقة تشبه تيك توك، ولكن بدلاً من الفيديوهات ستكون نصوصاً مكتوبة.

وتابعا أنه سيتم نشر أبرز المقالات الشائعة عليه من المؤسسات الإعلامية الكبرى وحتى مقالات المدونين، وأيضاً آراء القراء على جودريدير.

وأشارا إلى أنه بالنقر وإبداء الاهتمام بمقالات بعينها سيبدأ الذكاء الاصطناعي بفهم مفضلات المستخدم وترشيح المقالات الأنسب له.

واختتما أن التطبيق سيعتمد على خوارزمية جديدة ستكون هي مستقبل التواصل الاجتماعي.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...
السعودية اليوم

نعيش ذروة البرودة.. شتاء هذا العام الأكثر...

السعودية اليوم
أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...
حصاد اليوم

أمريكي يرش الماء على امرأة بلا مأوى...

حصاد اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا
العالم

انفجار هائل بمنشأة بطاريات في فرنسا

العالم
عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يحلم باللقب الأول مع الاتحاد

الرياضة
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
صحة وطب‎

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

صحة وطب‎
حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها
السعودية اليوم

حريق ناقلة وقود في نجران ووفاة سائقها

السعودية اليوم
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...
السعودية اليوم

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري...

السعودية اليوم