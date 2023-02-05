تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك

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كشف كيفن سيستروم ومايك كريجر، مؤسسا إنستغرام، عن تطبيق جديد يكشف عن مستقبل التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لـ ” theverge “، أوضحا أن التطبيق، الذي أُطلق عليه أرتيفاكت، سيكون متخصصاً في الأخبار.
وأفادا أن التطبيق يعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وهو أشبه بموجز أخبار متخصص، وسوف يتم عرض المقالات فيه بطريقة تشبه تيك توك، ولكن بدلاً من الفيديوهات ستكون نصوصاً مكتوبة.
وتابعا أنه سيتم نشر أبرز المقالات الشائعة عليه من المؤسسات الإعلامية الكبرى وحتى مقالات المدونين، وأيضاً آراء القراء على جودريدير.
وأشارا إلى أنه بالنقر وإبداء الاهتمام بمقالات بعينها سيبدأ الذكاء الاصطناعي بفهم مفضلات المستخدم وترشيح المقالات الأنسب له.
واختتما أن التطبيق سيعتمد على خوارزمية جديدة ستكون هي مستقبل التواصل الاجتماعي.