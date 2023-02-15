تطبيق خطير يتجسس على واتساب حتى بدون اتصال 

حذر الخبير التقني، سالم الحربي من خطورة برنامج تجسس مرتبط بتطبيق التراسل الفوري الواتساب حيث يستطيع الوصول لجميع حالاتك، متصل أم لا، بجانب الرسائل وملفات الصوت والفيديوهات.

توخي الحذر الشديد

ونصح سالم الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على تويتر، بالحذر الشديد أثناء التواصل عبر الواتساب لتفادي تسريب المعلومات والبيانات والرسائل الشخصية.

وأضاف: هذا البرنامج حتى لو حظرته يستطيع الوصول لجميع حالاتك متصل الآن أم لا، آخر ظهور، والرسائل وملفات الصوت والفيديوهات.

ميزة واتساب الجديدة

وفي سياق آخر، بدأ تطبيق واتساب في اختبار ميزة مشاركة عدد أكبر من ملفات الصور عالية الجودة في وقت واحد في الدردشة، حيث طرحت الشركة الإصدار التجريبي 23.3.0.75 لنظام التشغيل iOS، والذي يتيح لبعض المختبرين مشاركة ما يصل إلى 100 ملف وسائط في وقت واحد.

وسمح التطبيق في وقت سابق للمستخدمين بمشاركة ما يصل إلى 30 ملف وسائط في وقت واحد في الدردشة، وفقًا لـ WABetaInfo.

اختبار الميزة الجديدة

ووفقًا للخبراء، يتوفر الآن العدد الأكبر من ميزة مشاركة الملفات لبعض مختبري WhatsApp التجريبيين، ويتوقع النظام الأساسي إصدارها للمستخدمين الآخرين قريبًا.

ويضيف المنشور أن بعض المستخدمين قد يكتسبون هذه القدرة بعد التحديث إلى الإصدار 23.3.0.73 أو 23.3.0.74.

ويعمل تطبيق واتساب أيضًا على السماح للمستخدمين بإرسال الصور بجودتها الأصلية على إصدار سطح المكتب من التطبيق، وتم الإبلاغ سابقًا عن أن الشركة كانت تعمل على نفس الإمكانية لتطبيقات iOS وAndroid.

ويختبر تطبيق واتساب حاليًا ضغط الصور المرسلة في الدردشات لتوفير المساحة وتفقد الصور المرسلة عبر التطبيق بالجودة والتفاصيل المطلوبة.