تطبيق كود البناء في المباني يحمي من خطر الزلازل

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أكد رئيس فريق الرصد الزلزالي المهندس خالد يوسف، استحالة التنبؤ بالزلازل ووقت ومكان حدوثها.
فيديو | رئيس فريق الرصد الزلزالي م. خالد يوسف: لا يمكن التنبؤ بالزلازل، ويجب تطبيق "كود البناء "في المباني للحماية من أي زلزال يحدث#نشرة_النهار#الإخبارية#زلزال_سوريا_تركيا pic.twitter.com/Eq2loWmrvIقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023
وأشار يوسف، خلال مداخلة مع قناة الإخبارية، إلى أن النشاط البركاني يعطي مؤشرًا على وجود نشاط زلزالي أو خروج بعض الغازات مثل الرادون والكبريت.
وأضاف: أنه لا يمكن التنبؤ بالزلزال علميًّا والرهان الحقيقي هو تطبيق كود البناء والاشتراطات في المباني الأساسية لكي تقاوم أي زلزال.
يأتي ذلك بالتزامن مع وقوع زلزال قوي في عدة مدن بتركيا، وتأثر به الشمالي السوري، محدثًا دمارًا شاملًا في كلا البلدين.