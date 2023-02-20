تطبيق نظام لفحص التمور في إفطار الصائمين

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الاثنين، أنها ستطبق نظامًا لفحص التمور في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان، مطالبة من مقدمي الخدمة الحرص على جودة التمور المقدمة.

وقالت شؤون الحرمين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “عزيزي مقدم خدمة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطبيق نظام فحص التمور، فاحرص على جودتها وارتقائها للخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.

ضوابط خدمة إفطار الصائمين

كانت رئاسة شؤون الحرمين، أعلنت في 24 يناير الماضي, عن ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.

وأوضحت أن هذه الضوابط تتمثل في الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة (تمور منزوعة النوى، خبز، أجبان مغلفة، مشروبات ساخنة)، سفرتين للأفراد وأربع سفر للجهات الخيرية.

كما شددت رئاسة شؤون الحرمين على ضرورة التأكد من جودة التمور وكونها مغلفة ومنزوعة النوى، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في عمليات التوزيع.