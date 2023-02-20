اعتماد رقم الجوال المسجل في أبشر للدخول إلى منصة مُدد اليونيسف: 8 ملايين طفل في خطر جراء الزلزال مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة بـ 34 وطريف الأدنى ضبط مواطن بحوزته 20 ألف قرص مخدر مخبأة داخل أكياس أرز وظائف بـ شركة الخطوط السعودية للتموين بعدة مدن أسماك القرش تهاجم شاطئًا سياحيًا وتقتل رجلًا تطبيق نظام لفحص التمور في إفطار الصائمين المنتدى السعودي للإعلام خطوة مهمة في لمّ شتات إعلامنا العربي الحج: يمكن اختيار مدينة القدوم لأداء الفريضة توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الاثنين، أنها ستطبق نظامًا لفحص التمور في إفطار الصائمين خلال شهر رمضان، مطالبة من مقدمي الخدمة الحرص على جودة التمور المقدمة.
وقالت شؤون الحرمين عبر حسابها بموقع “تويتر”: “عزيزي مقدم خدمة إفطار الصائمين بالمسجد الحرام، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتطبيق نظام فحص التمور، فاحرص على جودتها وارتقائها للخدمات المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام.
كانت رئاسة شؤون الحرمين، أعلنت في 24 يناير الماضي, عن ضوابط مقدمي خدمات إفطار الصائمين بالمسجد الحرام.
وأوضحت أن هذه الضوابط تتمثل في الالتزام بقائمة الأطعمة والمشروبات المسموحة (تمور منزوعة النوى، خبز، أجبان مغلفة، مشروبات ساخنة)، سفرتين للأفراد وأربع سفر للجهات الخيرية.
كما شددت رئاسة شؤون الحرمين على ضرورة التأكد من جودة التمور وكونها مغلفة ومنزوعة النوى، بالإضافة إلى الالتزام بالمعايير الصحية المعتمدة في عمليات التوزيع.