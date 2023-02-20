تطبيق يجبر الموظفين على مغادرة مكاتبهم فور انتهاء العمل

توصلت شركة هندية صغيرة تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات لطريقة جديدة لمساعدة موظفيها على تحقيق التوازن بين عملهم وحياتهم الخاصة، من خلال إنشاء تطبيق يُذكّرهم بانتهاء نوبات عملهم ويطلب منهم العودة إلى منازلهم مباشرة.

إطلاق إشعار

وزوّدت شركة سوفت جريد كمبيوترز، ومقرها مدينة أندور بوسط الهند، التطبيق بنظام لإطلاق إشعار في اللحظة التي تنتهي فيها نوبة عمل الموظف، ويحذره من أن نظام المكتب سوف يغلق في غضون عشر دقائق ويطلب منه المغادرة إلى المنزل.

جاء هذا الإجراء مع زيادة التركيز والأبحاث حول التأثير السلبي لساعات العمل الطويلة على صحة الموظفين وعلاقاتهم في جميع أنحاء العالم.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، عام 2021 من أن العمل لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع يمكن أن يزيد احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 35 بالمائة واحتمالات الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17 بالمائة.

مساعدة الموظفين

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أجاي جولاني، لوكالة أنباء آسيا الدولية (إيه إن آي) وهي شريك لرويترز: “الفكرة من وراء هذا التطبيق هي مساعدة الموظفين على تحقيق توازن جيد بين العمل والحياة؛ حتى يتمكنوا من قضاء الوقت مع عائلاتهم وأحبائهم”.

وأحدث التطبيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة عندما نشرت موظفة تدعى تانفي خاندلوال صورة تحذيرية ظهرت على سطح مكتب كمبيوتر شركة.

وكتبت خاندلوال على لينكدإن منذ أسبوع: “لقد وضعوا هذا التذكير الخاص الذي يغلق سطح المكتب بعد ساعات العمل ويصدر تحذيرًا”.

400 ألف إعجاب

وعلى مدار الأسبوع الماضي، تلقى منشورها ما يقرب من 400 ألف إعجاب.

وأضافت: “لا مزيد من المكالمات والرسائل الإلكترونية خارج ساعات العمل! أليس هذا رائعا؟!”.

وقالت كريتيكا دوبي، وهي موظفة من بين 40 شخصًا يعملون لدى الشركة: إن النافذة المنبثقة عن التطبيق ساعدتها على المغادرة في الوقت المحدد والقيام بمسؤولياتها الأخرى في المنزل.