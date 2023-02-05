تطورات حالة كاريلو بعد إصابته في مباراة الوداد

السفير التركي يشيد بالجهود السعودية لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين سيناريو 2019 يقلق الهلال ضد فلامنغو المملكة تحتضن 377 مجمعًا تعدينيًا و35 حزامًا متمعدنًا حتى 2022 حماية المستهلك: 3 شروط للمطالبة بالتعويض عن المنتج المغشوش إصابة كورتوا قبل لقاء مايوركا ضد الريال الصين تهدد أمريكا باتخاذ إجراء حاسم فضيحة الوثائق السرية تسبب أزمة ثقة لـ بايدن طفل بـ جازان تعلم زراعة البن ويتمنى تصديره للعالم لقاء الشباب وضمك الأكثر دقائق لعب فعلي الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.7 مليارات ريال
أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قلق الجماهير، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الوداد المغربي.
وتعرض كاريلو لإصابة بعد كرة مشتركة عند الدقيقة 111 من الأشواط الإضافية، ولم يستطع استكمال مباراة الهلال ضد الوداد، ليُغادر الملعب وهو يبكي، واتجه إلى المستشفى فوز انتهاء اللقاء، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.
وأكدت الفحوصات الأولية التي خضع لها كاريلو عدم وجود قطع في أربطة المفصل، إلا أن حالته ستتحدد بصورة أكثر دقة عند إجرائه الأشعة السينية، وسيتم بعد ذلك تحديد مدة غيابه عن الملاعب، وذلك وفقًا لـ”جول”.
وتأكد غياب النجم البيروفي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة ضد نظيره فلامنغو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022، التي ستُقام، مساء يوم الثلاثاء المقبل.
وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد لعب ضد الوداد المغربي بالأمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1/1، قبل أن يخطف الزعيم التأهل بركلات الترجيح.