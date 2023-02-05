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سيغيب ضد فلامنغو

تطورات حالة كاريلو بعد إصابته في مباراة الوداد

2023-02-05 الساعة 3:46
تطورات حالة كاريلو بعد إصابته في مباراة الوداد
المواطن - فريق التحرير

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أثار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو قلق الجماهير، بعد تعرضه لإصابة قوية خلال مواجهة الوداد المغربي.

إصابة كاريلو

وتعرض كاريلو لإصابة بعد كرة مشتركة عند الدقيقة 111 من الأشواط الإضافية، ولم يستطع استكمال مباراة الهلال ضد الوداد، ليُغادر الملعب وهو يبكي، واتجه إلى المستشفى فوز انتهاء اللقاء، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

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كاريلو
النجم البيروفي – المصدر @Alhilal_FC

وأكدت الفحوصات الأولية التي خضع لها كاريلو عدم وجود قطع في أربطة المفصل، إلا أن حالته ستتحدد بصورة أكثر دقة عند إجرائه الأشعة السينية، وسيتم بعد ذلك تحديد مدة غيابه عن الملاعب، وذلك وفقًا لـ”جول”.

وتأكد غياب النجم البيروفي عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المقبلة ضد نظيره فلامنغو البرازيلي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2022، التي ستُقام، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

فوز الهلال ضد الوداد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد لعب ضد الوداد المغربي بالأمس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية، وانتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1/1، قبل أن يخطف الزعيم التأهل بركلات الترجيح.

الهلال ضد الوداد
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

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