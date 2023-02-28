تطور مفاجئ بـ حفل ذا بيست يُهدد عودة ميسي لـ برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أن تطورًا مفاجئًا في حفل ذا بيست أمس أصبح يهدد عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف نادي برشلونة الإسباني في المستقبل.

اجتماع لم يحدث بـ حفل ذا بيست

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تواجد بالأمس في مقر الحفل في العاصمة الفرنسية باريس لحضور تتويج لاعبة برشلونة، الإسبانية أليكسيا بوتياس بلقب أفضل لاعبة في العالم عن عام 2022، وكذلك تواجد ميسي لتتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العام الماضي.

ولم يحدث حسبما توقعت الصحف الكتالونية اجتماع بين ميسي ولابورتا من أجل العودة مجددًا إلى برشلونة، حيث لم يحدث الاجتماع بعد الحفل حيث يدل عدم الاجتماع على استمرار العلاقة المتوترة بين ميسي ورئيس نادي برشلونة.

جوائز حفل ذا بيست

وكان ميسي تُوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2022 والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك بعد قيادته منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم في ديسمبر الماضي على حساب المنتخب الفرنسي.

كما تواجد ميسي في التشكيل الأفضل من قبل الفيفا عن عام 2022.

وجاءت جوائز فيفا للأفضل في عام 2022، كالتالي؛ نجمة برشلونة، أليكسيا بوتياس “أفضل لاعبة”، ونال الجمهور الأرجنتيني جائزة الأفضل، فيما حصد المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب في العالم.

وحصد لاعب كريمونيزي الإيطالي لوكا لوكوشفيلي، جائزة اللعب النظيف، وتوجت مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، سارينا فيخمان بجائزة الأفضل، ونال البولندي مارتشين أوليكسي، لاعب من ذوي الاحتياجات الخاصة جائزة بوشكاش لأفضل هدف.

وتوج حارس مرمى منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، إيميليانو مارتينيز بجائزة أفضل حارس في 2022، ونالت حارسة مانشستر يونايتد، الإنجليزية ماري إيربس جائزة الأفضل.