تعادل الشباب والدحيل سلبيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والدحيل القطري ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الشباب والدحيل يتعادلان

وبدأت مباراة الشباب والدحيل المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، وضغط الليوث، حيث انطلق كارلوس جونيور وانفرد بالمرمى، إلا أن حارس الفريق القطري تألق وتصدى لتسديدته.

وتصدى حارس المرمى كيم سيونج جيو لتسديدة قوية من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، واستمرت محاولات الفريقين، وواصل الحارس الكوري التألق وأبعد تسديدة قوية من أولونغا.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف مبكر في الدقائق الأخيرة، وسط تألق كبير من الدفاع وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والدحيل القطري بالتعادل السلبي.

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد الفوز على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الدحيل القطري بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.