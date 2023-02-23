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ضمن منافسات ربع نهائي آسيا

تعادل الشباب والدحيل سلبيًا بالشوط الأول

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٩ مساءً
تعادل الشباب والدحيل سلبيًا بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والدحيل القطري ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الشباب والدحيل يتعادلان

وبدأت مباراة الشباب والدحيل المقامة على استاد الثمامة بشكل سريع، وضغط الليوث، حيث انطلق كارلوس جونيور وانفرد بالمرمى، إلا أن حارس الفريق القطري تألق وتصدى لتسديدته.

الشباب ضد الدحيل
جانب من المباراة – المصدر @DuhailSC

وتصدى حارس المرمى كيم سيونج جيو لتسديدة قوية من لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل، واستمرت محاولات الفريقين، وواصل الحارس الكوري التألق وأبعد تسديدة قوية من أولونغا.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف مبكر في الدقائق الأخيرة، وسط تألق كبير من الدفاع وحراس المرمى، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب والدحيل القطري بالتعادل السلبي.

الشباب والدحيل
جانب من المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

الفريقان في دوري أبطال آسيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا بعد الفوز على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الدحيل القطري بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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