تعادل الطائي ضد الاتحاد بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الطائي ضد الاتحاد

وبدأت مباراة الطائي ضد الاتحاد المقامة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط تألق دفاعي من فارس الشمال.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في هز الشباك عند الدقيقة 20 عن طريق عبدالرزاق حمدالله، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

واستمرت محاولات الفريقين وسط أفضلية للاعبي العميد، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الاتحاد.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.