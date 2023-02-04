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ضمن منافسات الجولة الـ15

تعادل الطائي ضد الاتحاد بالشوط الأول

2023-02-04 الساعة 4:58
تعادل الطائي ضد الاتحاد بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

الطائي ضد الاتحاد

وبدأت مباراة الطائي ضد الاتحاد المقامة على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل بشكل سريع، حيث ضغط العميد بقوة بحثًا عن هز الشباك مبكرًا، وسط تألق دفاعي من فارس الشمال.

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الطائي ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في هز الشباك عند الدقيقة 20 عن طريق عبدالرزاق حمدالله، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، لتشتعل المباراة بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.

الطائي والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

واستمرت محاولات الفريقين وسط أفضلية للاعبي العميد، ولكن دون جدوى، ليُخيم التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة الطائي ضد الاتحاد.

الطائي والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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