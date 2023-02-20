تعادل الفيصلي ضد فولاذ سلبيًا بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفيصلي ضد فولاذ الإيراني، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي.

تعادل الفيصلي ضد فولاذ

وبدأ مدرب الفيصلي، مارينوس أوزونيدس المباراة بالتشكيل التالي؛ أحمد الشمراني، ويلي سيميدو، عبدالرحمن الدوسري، روسي، صالح القميزي، جوزيب فوكوفيتش، عبدالعزيز آل شريد، ياسين برناوي، أحمد عسيري، وليد الأحمد وأحمد الكسار.

وانطلقت مباراة الفيصلي ضد فولاذ الإيراني المقامة على ملعب الثمامة بشكل سريع، إلا أن الأداء الدفاعي غلب على أداء الفريقين، خوفًا من تلقي هدف مبكر، لتغيب الخطورة على المرميين، وينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ عنابي سدير الشوط الثاني من مباراة الفيصلي ضد فولاذ بشكل ضاغط، أملًا في هز الشباك وخطف التأهل إلى الدور التالي في دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

الفيصلي هذا الموسم

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد نجح في التأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا، ولكنه فشل في البقاء بدوري المحترفين، وهبط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، ويُعاني الفترة الحالية من تراجع النتائج.