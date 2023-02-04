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في ربع نهائي كأس العالم للأندية

التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال

2023-02-04 الساعة 6:42
التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال
المواطن - محمد سمعه

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انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال، بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.

الوداد الرياضي ضد الهلال

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بسلام على مرمى الهلال.

الوداد الرياضي ضد الهلال

وعند حلول الدقيقة الخامسة، كاد الوداد يُسجل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسجل الوداد هدفًا بالدقيقة الـ18، ولكن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي وجود تسلل على مهاجم الفريق المغربي.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الوداد والهلال سيواجه نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

الوداد الرياضي ضد الهلال

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