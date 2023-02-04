التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال

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انتهى الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال، بالتعادل السلبي بين الفريقين وذلك في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في المغرب.
حكم المباراة يقرر إلغاء هدف #الوداد الأول بداعي التسلل#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/gPseQsJIX0قد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023
وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي قوي من قبل فريق الوداد البيضاوي المغربي، حيث سنحت له فرصة خطيرة في الدقيقة الثانية ولكنها مرت بسلام على مرمى الهلال.
وعند حلول الدقيقة الخامسة، كاد الوداد يُسجل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.
وسجل الوداد هدفًا بالدقيقة الـ18، ولكن حكم المباراة قام بإلغائه بداعي وجود تسلل على مهاجم الفريق المغربي.
الوداد🇲🇦 يواصل الضغط على مرمى الهلال🇸🇦#الهلال_الوداد_المغربي#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/kuvRMxNNXF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 4, 2023
ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.
جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الوداد والهلال سيواجه نادي فلامنجو البرازيلي في دور نصف النهائي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.