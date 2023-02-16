تعادل مثير يحسم مباراة برشلونة ضد مان يونايتد

انتهت مباراة برشلونة ضد مان يونايتد، مساء اليوم الخميس، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق في ذهاب دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، بدأت الإثارة حيث سجل برشلونة الهدف الأول عبر اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو في الدقيقة الـ48 عبر ضربة رأسية.

ونجح بعدها بـ 4 دقائق، اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد في تسجيل هدف التعادل لـ مانشستر يونايتد بالدقيقة الـ52.

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه ليضيف الهدف الثاني عبر اللاعب كوندي مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ 60.

موعد مباراة الإياب

ونجح بعدها البرازيلي رافينيا في إضافة الهدف الثاني لـ برشلونة في الدقيقة الـ77 بعد خطأ من مدافعي مانشستر يونايتد في إبعاد الكرة.

وانتهت مباراة برشلونة ضد مان يونايتد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/ 2 ليتأجل معرفة المتأهل لدور الـ16 المكرر في الدوري الأوروبي ليوم الخميس المقبل، عندما يتقابل الفريقان في ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر الإنجليزية عند حلول الساعة الـ11 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل مباراة برشلونة ضد مان يونايتد

وكان برشلونة بدأ مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أراوخو، بيدري، ليفاندوفسكي، ماركوس ألونسو، خوردي البا، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، جافي”.

أما تشكيل مانشستر يونايتد فجاء مكونًا من: “دي خيا، برونو فيرنانديز، راشفورد، مالاسيا، فريد، كاسيميرو، رفائيل فاران، شو، سانشو، فيجهورست، وان بيساكا”.