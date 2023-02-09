Icon

14خدمة إلكترونية جديدة للخيول العربية الأصيلة عبر منصة نما Icon فيفا: معركة تكتيكية منتظرة بين دياز وأنشيلوتي Icon وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الإغاثي السعودي إلى تركيا Icon قصة لاجئ مات بالزلزال 25 فردًا من عائلته في سوريا Icon ديوان المظالم: توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتًا بسبب الصيانة Icon استبعاد حسان تمبكتي من مباراة الباطن Icon وظائف شاغرة لدى هيئة السوق المالية Icon النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة Icon مقترح باستغلال الغبار القمري لتقليل حرارة الأرض Icon خلل خطير وراء استدعاء 19 ألف مركبة من 3 طرازات شهيرة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
سعيًا لتفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري وفقا للرؤية

تعاون سعودي إماراتي لإدارة النفايات بطرق مثالية

2023-02-09 الساعة 2:44
تعاون سعودي إماراتي لإدارة النفايات بطرق مثالية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وقعَّت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة أبو ظبي لإدارة النفايات “تدوير”.

حلول مثالية

وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، من خلال استكشاف الخيارات المشتركة لاعتماد التكنولوجيا وحلول إعادة التدوير المثالية، وتفعيل الأنشطة التشغيلية في قطاع النفايات والحلول المجدية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة، معتمدين على الموارد والقدرات البشرية المدربة مع الاهتمام بالتوعية في قطاع إعادة التدوير والنفايات.

قد يهمّك أيضاً
Img

الأحوال الجوية تدفع مجرمًا هاربًا لأحضان الشرطة الأمريكية

Img

قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي⁩ الورقي

تعزيز التعاون

وتستهدف المذكرة إلى تبادل الدراسات والبحوث التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون الذي أسهم في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء تعزيزًا للاستدامة والمحافظة على البيئة.

وتسعى مجموعة “سرك” من خلال هذه المذكرة وغيرها من المذكرات إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم