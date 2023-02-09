تعاون سعودي إماراتي لإدارة النفايات بطرق مثالية

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وقعَّت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير “سرك”، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة أبو ظبي لإدارة النفايات “تدوير”.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى بحث الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع إدارة النفايات وإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية، من خلال استكشاف الخيارات المشتركة لاعتماد التكنولوجيا وحلول إعادة التدوير المثالية، وتفعيل الأنشطة التشغيلية في قطاع النفايات والحلول المجدية لمعالجة النفايات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة، معتمدين على الموارد والقدرات البشرية المدربة مع الاهتمام بالتوعية في قطاع إعادة التدوير والنفايات.
وتستهدف المذكرة إلى تبادل الدراسات والبحوث التي من شأنها تعزيز أوجه التعاون الذي أسهم في تحقيق مبادرة السعودية الخضراء تعزيزًا للاستدامة والمحافظة على البيئة.
وتسعى مجموعة “سرك” من خلال هذه المذكرة وغيرها من المذكرات إلى تفعيل مبادرة الاقتصاد الدائري لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.