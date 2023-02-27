تعاون سعودي مع بوينج لتطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران

وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون استثماري مع شركة التصنيع الوطنية وشركة بوينج الشرق الأوسط، بحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح، لتطوير قيمة التيانيوم لصناعة الطيران.

وأوضحت وزارة الاستثمار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران بالمملكة.

فيما أعلنت شركة الصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوينج، التي تعمل في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن.

سلسلة قيمة التيتانيوم

وفي وقت سابق، أنجزت المملكة في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة لتأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم، حيث تستهدف الوصول إلى المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي، وستنتقل المملكة في سلسلة القيمة لتطوير منتجات نهائية محددة كالأنابيب، ويحقق القطاع طموح المملكة للفوز بحصة كبيرة من السوق العالمي لصناعة الطيران والتيتانيوم الصناعي، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.