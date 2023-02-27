التخصصات الصحية تطلق برنامجاً تدريبياً في عدة تخصصات معرض كفاءات تقنية يوفر 2700 وظيفة لخريجي مهني عسير الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الدومينيكان تعاون سعودي مع بوينج لتطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران المياه الوطنية تتيح للمشتركين تقديم 4 أنواع من البلاغات إلكترونياً شركة علم لأمن المعلومات تعلن عن وظائف بعدة تخصصات طيران ناس يتسلم أحدث طائرة أيرباص A320neo تنبيه مهم من جامعة جدة لجميع طلابها ومنسوبيها تأجيل رحلة الرائد سلطان النيادي للفضاء بسبب عطل التجارة: الدفع الإلكتروني من معايير امتثال المنشآت بقواعد السوق
وقعت وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون استثماري مع شركة التصنيع الوطنية وشركة بوينج الشرق الأوسط، بحضور وزير الاستثمار، خالد الفالح، لتطوير قيمة التيانيوم لصناعة الطيران.
وأوضحت وزارة الاستثمار عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير سلسلة قيمة التيتانيوم لصناعة الطيران بالمملكة.
فيما أعلنت شركة الصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بوينج، التي تعمل في صناعات الطيران، وصناعة الطائرات التجارية وأنظمة الدفاع والفضاء والأمن.
وفي وقت سابق، أنجزت المملكة في الأعوام الأخيرة خطوات مهمة لتأسيس سلسلة القيمة للتيتانيوم، حيث تستهدف الوصول إلى المرتبة الخامسة عالميًا في إنتاج التيتانيوم الإسفنجي، وستنتقل المملكة في سلسلة القيمة لتطوير منتجات نهائية محددة كالأنابيب، ويحقق القطاع طموح المملكة للفوز بحصة كبيرة من السوق العالمي لصناعة الطيران والتيتانيوم الصناعي، الهادفة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.