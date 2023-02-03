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إضافة فقرة إلى المادة الثانية

تعديل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

2023-02-03 الساعة 3:40
تعديل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت جريدة أم القرى تفاصيل إضافة فقرة إلى المادة الثانية من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة.

وقالت الجريدة في عددها الصادر اليوم الجمعة: قرار رقم (465) وتاريخ 02 /07/ 1444هـ، بعد إطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 33263 وتاريخ 10 /5/ 1444هـ، المشتملة على برقية رئيس الديوان العام للمحاسبة رقم 55897 وتاريخ 25 /8/ 1443هـ، في شأن دراسة مكافأة نظام وظائف مباشرة الأموال العامة ومدى استفادة العسكريين منه.

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وتابعت: وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 28 /8/ 1393هـ، وبعد الاطلاع على نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3/ 1397هـ، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الخدمة العسكرية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 4 /7/ 1402هـ، وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ، وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2783) وتاريخ 8 /12/ 1443هـ، ورقم (564) وتاريخ 23 /2/ 1444هـ المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وأضافت: وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (50-44/9/د) وتاريخ 3/3/ 1444هـ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (79/ 13) وتاريخ 5/5/ 1444هـ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5786) وتاريخ 3 /6/ 1444هـ.

التعديل

استطردت: يقرر: إضافة فقرة إلى المادة (الثانية) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ – تحمل الرقم (4) بالنص الآتي: “تحدد اللائحة أسماء الوظائف الخاضعة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد المشمولة بأحكام هذا النظام، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية”، مضيفة: وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

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