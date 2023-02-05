تعرض آلاف خوادم الكمبيوتر لهجوم قرصنة عالمي

كشفت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في الولايات المتحدة أنها تقيم تأثير حوادث قرصنة على نطاق عالمي، بعدما أعلنت هيئة إيطالية حكومية عن اختراق عالمي للخوادم الحاسوبي عبر فيروس “الفدية”.

تقييمات

ووفقًا للوكالة: نعمل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لتقييم آثار هذه الحوادث المبلغ عنها وتقديم المساعدة عند الحاجة.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في إيطاليا، الأحد، عن تعرض الآلاف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم لهجوم قرصنة بغرض الفدية.

وكشف المدير العام للوكالة، روبرتو بالدوني، أن هجوم القرصنة سعى إلى استغلال ثغرة في البرمجيات”، مضيفًا أنه كان “على نطاق واسع، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) فيما يتعلق بالدول المستهدفة، عن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أنه “تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى، مثل فرنسا وفنلندا، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا”.

ومن المحتمل أن تتأثر العشرات من المنظمات الإيطالية بهذا الهجوم، وتم تحذير العديد منها لاتخاذ إجراءات لتجنب القرصنة.