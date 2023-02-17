تعليق الأمم المتحدة على دعوات طرد روسيا من المنظمة

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علق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، على دعوات طرد روسيا من المنظمة.
وأفاد دوجاريك: كتأكيد: موقفنا المبدئي هو أننا لا نعتقد أن استبعاد الدول يساهم في البحث طويل المدى عن السلام.
وفي وقت سابق، قال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: إنه من المستحيل طرد روسيا من الأمم المتحدة؛ فلا توجد أسباب قانونية لذلك.
وأردف: لكن إذا وجد شخص ما طريقة غير قانونية للقيام بذلك، فإن النتيجة سوف يؤدي إلى تدمير نظام العلاقات الدولية برمته.