تعليق الأمم المتحدة على دعوات طرد روسيا من المنظمة

علق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الخميس، على دعوات طرد روسيا من المنظمة.

موقف مبدئي

وأفاد دوجاريك: كتأكيد: موقفنا المبدئي هو أننا لا نعتقد أن استبعاد الدول يساهم في البحث طويل المدى عن السلام.

وفي وقت سابق، قال ديمتري بوليانسكي، النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة: إنه من المستحيل طرد روسيا من الأمم المتحدة؛ فلا توجد أسباب قانونية لذلك.

وأردف: لكن إذا وجد شخص ما طريقة غير قانونية للقيام بذلك، فإن النتيجة سوف يؤدي إلى تدمير نظام العلاقات الدولية برمته.