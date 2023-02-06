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بسبب الطقس وحرصًا على سلامة الجميع

تعليق التدريب الحضوري في تقني الشمالية اليوم

2023-02-06 الساعة 12:16
تعليق التدريب الحضوري في تقني الشمالية اليوم
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تعليق التدريب الحضوري في منشآتها بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم الاثنين، وتحويل التدريب عن بعد.

التقلبات الجوية

يأتي ذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، بشأن التقلبات الجوية المتوقعة اليوم، وحرصًا على سلامة المتدربين والمتدربات.

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من جانب آخر، حذر المدني أهالي الحدود الشمالية من حالة الطقس المتوقعة اليوم، قائلًا: تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رملية على منطقة الحدود الشمالية حتى الساعة 7 مساء يوم الاثنين.

كما شدد المدني على الأهالي باتباع تعليمات السلامة، ولعل أبرزها عدم الخروج من المنزل، وتجنب المرور بجانب أعمدة الإنارة.

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