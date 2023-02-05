تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تبوك

قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس المنطقة بناءً على ما ورد من الأحوال الجوية.

وقالت الإدارة إنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، عن الأحوال الجوية يوم غدٍ الاثنين والتي تشمل منطقة تبوك ومحافظاتها…. نحيطكم باستمرار الدراسة عن بُعد عن طريق منصة مدرستي ليوم غد الاثنين 15-7-1444هـ لجميع مدارس المنطقة؛ حرصًا على سلامة الطلبة ومنسوبي المدارس.