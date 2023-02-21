تعليق مثير من خليل البلوشي بمباراة الهلال وشباب الأهلي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقًا مثيرًا من المعلق العماني خليل البلوشي، وذلك أثناء تعليقه على أحداث مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي أمس في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تعليق خليل البلوشي

وقال خليل البلوشي أثناء مجريات المباراة: ” فريق بنك المزارعين التايلندي حقق لقب دوري أبطال آسيا في التسعينيات، أنت وش عذرك؟”.

وانتشر المقطع بسرعة البرق عبر “تويتر” بين جماهير نادي الهلال معربين عن سعادتهم بأن ناديهم هو أكثر ناد سعودي متوج باللقب برصيد 4 مرات متفوقًا على نادي الاتحاد الذي حقق اللقب مرتين فقط عامي 2004 و 2005.

وبدأت مباراة الهلال ضد شباب الأهلي، التي أُقيمت على استاد الجنوب في الدوحة بشكل سريع من الفريقين، وتألق الحارس عبدالله المعيوف وتصدى لانفراد من كارتابيا في الدقائق الأولى.

ملخص مباراة الهلال وشباب الأهلي

وانتفض لاعبو الزعيم، وضغطوا بقوة، قبل أن ينجح النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 17، لتشتعل المباراة.

وحاول الفريقان تسجيل هدف جديد، وأطلق محمد كنو تسديدة قوية مرت بجانب القائم، ورد عزيز جانيف بتسديدة خطيرة، ولكن خرجت بعيدًا، وتألق المعيوف وأنقذ فرصة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال ضد شباب الأهلي دبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل المعيوف تألقه وأنقذ تسديدة خطيرة من عمر خربين، قبل أن يسجل جانغ هيون سو هدف الزعيم الثاني ضد فريق شباب الأهلي دبي عند الدقيقة 73.

وتمكن لوسيانو فييتو من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 79 بعد تلقيه تمريرة مميزة من سالم الدوسري، قبل أن يُقلص عمر خربين الفارق عند الدقيقة 86، لتستمر المحاولات، وتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد شباب الأهلي دبي بنتيجة 3/1.

الهلال يواجه فولاد

يذكر أن الهلال سيواجه فريق فولاد الإيراني مساء بعد غد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.