تعليق موسيماني على فوز الأهلي ضد أُحد

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أعرب المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن سعادته بفوز فريقه الأهلي ضد أُحد اليوم، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وتفاعل موسيماني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع الجماهير الأهلاوية بعد الفوز، حيث أعاد نشر مقاطع فيديو لتشجيعهم اللاعبين في المدرجات، مبديًا سعادته بالدعم.
وعلق المدرب الجنوب إفريقي قائلًا: “يهمس العملاق النائم.. فيأتيه الرد.. دعونا نأخذ هذه الرحلة ببطء، نمشي خطوة خطوة، وإن شاء الله نصل”.
ولعب أُحد ضد الأهلي على ملعب نادي أحد بالمدينة المنورة ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ22″، من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بفوز الراقي بهدفين دون رد.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 46 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري يلو، بالتساوي مع الحزم، فيما تجمد رصيد أُحد عند 26 نقطة في المركز العاشر.