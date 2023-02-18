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في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور

تعليم الحدود الشمالية يطلق خدمة الهاتف الإرشادي

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ صباحاً
تعليم الحدود الشمالية يطلق خدمة الهاتف الإرشادي
المواطن - فريق التحرير

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أطلق تعليم الحدود الشمالية ممثل بإدارة التوجيه والإرشاد “بنات” أمس، خدمة “الهاتف الإرشادي” الذي يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية، للطالبات وأولياء الأمور ومنسوبات التعليم.

أهمية الهاتف الإرشادي

وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور، بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي.

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ويتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012‬ من الـ 8 صباحًا، حتى الـ 12:30 ظهرًا ، من الأحد إلى الخميس.

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