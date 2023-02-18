تعليم الحدود الشمالية يطلق خدمة الهاتف الإرشادي

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أطلق تعليم الحدود الشمالية ممثل بإدارة التوجيه والإرشاد “بنات” أمس، خدمة “الهاتف الإرشادي” الذي يقدم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والمهنية، للطالبات وأولياء الأمور ومنسوبات التعليم.
وأوضحت إدارة التعليم بالمنطقة أن الخدمة تأتي في إطار تهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لجميع الطالبات وأولياء الأمور، بهدف تقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية والأسرية والسلوكية لتحقيق التوافق النفسي والتكيف البيئي.
ويتم استقبال الاتصال على الرقم 0146650012 من الـ 8 صباحًا، حتى الـ 12:30 ظهرًا ، من الأحد إلى الخميس.