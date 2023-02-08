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في إنجاز جديد غير مسبوق للإدارة

تعليم الرياض يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في القدرات والتحصيلي

2023-02-08 الساعة 10:51
تعليم الرياض يحقق المركز الأول على مستوى المملكة في القدرات والتحصيلي
المواطن - فريق التحرير

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حققت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المركز الأول على مستوى المملكة في اختبار القدرات (نظري) بنسبة 73.3% للبنين، والخامس على مستوى المملكة في مؤشرات التحصيلي (علمي) بنسبة 70% للبنات، والقدرات (علمي) بنسبة 73.2% للبنات، و69.3% للبنين في إنجاز جديد ونجاح مميز للإدارة وطلابها وطالباتها.

جاء ذلك في إعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم عن المؤشر والترتيب لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة على مستوى المملكة.

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مؤشرات متميزة

وأظهرت مؤشرات مكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحسنًا متميزًا، حيث حصل مكتب تعليم العارض (الشمال سابقًا- بنين وبنات) على المركز الأول على مستوى المملكة في مؤشر القدرات (علمي) بنسبة 77.3% والتحصيلي والقدرات (نظري) بنسبة 71.4% و76.8%، فيما حقق مكتب تعليم الملز (الوسط سابقًا- بنات) المركز الأول على مستوى المملكة في التحصيلي والقدرات (علمي) بنسبة 75% و78.6%.

وحلت 10 مكاتب تعليم هي الروضة والدرعية وطويق (الغرب سابقًا) والملز (الوسط سابقًا) والعارض (الشمال سابقًا) والعليا والمعذر (الرائد سابقًا) والنسيم (الروابي سابقًا) وحريملاء وثادق (ثادق سابقًا) ضمن أفضل 20 مكتب تعليم من أصل 200 مكتب تعليم على مستوى المملكة في مؤشرات التحصيلي (علمي ونظري) والقدرات (علمي ونظري).

ويأتي هذا التميز تأكيدًا للجهود الكبيرة والحثيثة للمدارس بمعلميها وإداراتها والمشرفين في مكاتب التعليم القائمين بواجباتهم التعليمية وفق أساليب وطرق حديثة ومتطورة تبنتها وزارة التعليم في السنوات الأخيرة ولشركاء النجاح أولياء الأمور على متابعتهم المستمرة للمستويات التعليمية لأبنائهم، وهذا التحسن يدل على نجاح رحلة التحسين التي تقودها وزارة التعليم بشكل عام وإدارة تعليم الرياض بشكل خاص.

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