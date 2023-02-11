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تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ مساءً
تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا
المواطن- فريق التحرير

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قررت إدارة تعليم الشمالية تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا.

وقالت الإدارة في بيان لها إنه نظرًا لما تشهده المنطقة من انخفاضٍ في درجات الحرارة ولرؤية اللجنة المختصة، تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الساعة (9) صباحًا، اعتبارًا من الأحد 1444/07/21 وحتى يوم الخميس 1444/07/25 مع التأكيد على أن يكون اليوم الدراسي مستوفيًا جميع الحصص الدراسية، وذلك لجميع مدارس المنطقة.

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