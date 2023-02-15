تغريدة ساخرة وصورة غريبة من إيلون ماسك

علق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على صورة ساخرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: إنّه الرئيس التنفيذي الجديد للشركة، وأرفق خطوته بنشر صور لكلب على صفحته بالمنصة.

تعليق ساخر

وكتب ماسك: الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر رائع، أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر! إنه ممتاز في التعامل مع الأرقام!.

ويظهر في الصورة كلب من سلالة شيبا إينو، وعلى طاولة أمامه أوراق عليها ختم على شكل طبعة مخلب، ولافتة مكتوب عليها الاسم فلوكي (Floki).

من المعروف، أنه في سبتمبر 2021، امتلك ماسك جرواً من هذه السلالة اسمه فلوكي ونشر وقتها صورة له عبر تويتر.

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلن ماسك أنه سيتنحّى عن منصب الرئيس التنفيذي “بمجرد أن يجد شخصاً مجنوناً بما فيه الكفاية لتولي الوظيفة”. في ذلك الوقت، ذكرت قناة “CNBC” أن ماسك كان يبحث بنشاط عن رئيس تنفيذي جديد لتويتر.