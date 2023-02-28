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المدرب البرتغالي لم يحصل على مستحقاته من النادي

تغريم النصر 34 مليون ريال بسبب روي فيتوريا

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٥ مساءً
تغريم النصر 34 مليون ريال بسبب روي فيتوريا
المواطن - فريق التحرير

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كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن رفع قيمة الغرامة على نادي النصر في قضيته مع مدربه الأسبق، البرتغالي روي فيتوريا ليرتفع من 18 مليونًا إلى 34 مليون ريال.

زيادة قيمة الغرامة 

وغرد الشيخي اليوم الثلاثاء عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” بقرار نهائي، فيتوريا يكسب قضيته ضد النصر، ورفعت محكمة ” كاس”، المبلغ المحكوم به ضد النادي من 18 مليونًا إلى 34 مليون ريال بجانب غرامات للتأخير ستدفع لمصلحة المدرب البرتغالي”.

وكان المدرب البرتغالي تولى تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم في صيف العام الماضي خلفًا للمدرب المصري إيهاب جلال، كما سبق له تدريب نادي سبارتاك موسكو والنصر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

فيتوريا
فيتوريا – المصدر afc

أرقام روي فيتوريا مع النصر

وتولى فيتوريا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2021، وحقق معه دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

وقاد روي فيتوريا، النصر في 86 مباراة، حقق 54 انتصارًا، 19 هزيمة وتعادل 19 مرة، وحقق معدل نقاط 2.03 نقطة لكل لقاء، قبل أن يدرب سبارتاك في 26 مواجهة، فاز 9 مرات، وخسر 11 مرة، وتعادل 6 مرات.

جدير بالذكر أن النصر يسير حاليًا بشكل جيد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا حيث يحتل صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.

ويستعد النصر لمواجهة الباطن مساء الجمعة القادمة في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

 

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