تغريم شركة بعد سقوط عاملين بوعاء خلط الشوكولاتة وتعرضهما للخطر

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فرضت إدارة السلامة والصحة المهنية في الولايات المتحدة غرامة على مصنع شوكولاتة “مارس ريغلي” في بنسلفانيا، بعد سقوط عاملين اثنين في وعاء خلط الشوكولاتة وتعريض حياتهما للخطر.
وتم تغريم مصنع “مارس” في مدينة إليزابيثتاون بأكثر من 14500 دولار من قبل إدارة السلامة والصحة المهنية، بحسب شبكة “بي بي سي” البريطانية.
وفي تفاصيل الحادثة التي وقعت في شهر يونيو 2022 ووصفت بالخطيرة، سقط عاملان اثنان لا يعملون بدوام كامل في وعاء الشوكولاتة، وقام المصنع حينها بحفر قاع الوعاء الكبير من أجل إفراغه وإخراجهما.
وتم نقل العاملين عبر طائرة مروحية بعد عملية الإنقاذ التي تمت بمساعدة 20 رجلًا.
وتم تعيين العاملين من أجل تنظيف الصهاريج دون تدريبهما بشكل جيد.
وخلال عملية التنظيف علق العاملان في وعاء الشوكولاتة الذي كان نصف ممتلئ، وتعرضت حياتهما للخطر، مما استدعى طلب المساعدة لإخراجهما.
وعن هذا الحكم والغرامة التي فرضت على الشركة، قال ممثل عن شركة “مارس ريغلي”: انهم راضون جدًّا عن نتيجة التحقيق، وصرح بأن سلامة الشركاء والمقاولين هي أولوية.
وأضاف أنهم في الشركة يقدرون نهج الهيئة المتعاون من أجل العمل على إجراء مراجعة للحادثة التي وقعت قبل أشهر؛ من أجل تجنب وقوع مثل هذه الحوادث مجددًا.