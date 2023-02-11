تغريم فتاة صينية التهمت القرش الأبيض

غرمت السلطات الصينية فتاة تعمل مدونة بمواقع التواصل، بمبلغ 125 ألف يوان (18 ألفاً و500 دولار)، عقب أن نشرت مقطع فيديو لها وهي تتناول القرش الأبيض الكبير، مما أثار انتقادات على شبكة الإنترنت.

حماية الحياة البرية

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤولين في إقليم نانتشونج بجنوب غرب سيشوان القول إن المدونة انتهكت قوانين حماية الحياة البرية في الصين، عندما اشترت الحيوان في أبريل العام الماضي، وبعد ذلك قامت بتناوله.

فصائل مهددة بالانقراض

وقال المسؤولون إن المدونة “جين”، دفعت 7700 يوان على موقع تاوباو الخاص بمجموعة علي بابا هولدينغز للتسوق من أجل شراء الحيوان، الذي يصنفه الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة على أنه من الفصائل المعرضة للانقراض، حيث تراجعت أعداده بصورة كبيرة .