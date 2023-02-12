Icon

وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة عند صفر مئوية Icon هزة أرضية جديدة تضرب جنوب تركيا Icon ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر Icon تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين Icon الرياض الخضراء من أكثر مشاريع التشجير طموحاً في العالم Icon روسيا تطالب الناتو بعقد قمة طارئة Icon ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في المملكة بنسبة 0.91% Icon السوشيال ميديا صنعت حالة من عدم التوازن بسبب الشهرة Icon المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
ربطه بمشاهد بزلزال تركيا وسوريا

تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠١ صباحاً
تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سادت حالة من الفزع بين سكان مدينة الإسكندرية،بعدما ساد اعتقاد يربط بين مشاهد من بحر الإسكندرية وزلزال تركيا وسوريا.

لون البحر

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لبحر الإسكندرية ومياهه تميل إلى اللون الأسود، وسط إصرار عدد من المصريين على ربط السبب بزلزال تركيا، على الرغم من أنه مشهد مألوف بالنسبة لسكان المدينة الساحلية عند حدوث “النوّات”.

قد يهمّك أيضاً
Img

تطبيق جديد للأخبار شبيه بتيك توك

Img

مصاب باضطراب عقلي يحاول سرقة جثة لينين المحنطة

ولا يعرف سكان الإسكندرية أسباب الارتباط بين النّوة وتغير لون مياه البحر، لكنهم يعرفون أنه مشهد مصاحب لها، وهو ما جعلهم يسخرون من الربط بين تغير اللون والزلزال.

أسباب الظاهرة

فيما أوضح مسؤولون مصريون عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ما تشهده الإسكندرية لا علاقة له بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا لكن سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية وتراكم سحب ركامية سوداء في سمائها بسبب نوة الكرم، وارتفاع الأمواج هو السبب فيما تشهده المدينة .

والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح، ما يثير اضطراب البحر، ويتسبب في تقليب رماله، فتنتقل من القاع، وتصبح معلقة في المياه، وهو ما يؤثر على نفاذية المياه للضوء، فيشعر المشاهد بأن لون المياه أسود.

توقعات الزلزال بمصر

وفي سياق متصل، توقع العالم والباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، وقوع هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان، ويأتي ذلك بعد أن سبق وحذر من حدوث الزلزال التركي والسوري قبل 3 أيام من وقوعه.

وجاء ذلك في فيديو بث مباشر لـ هوغربيتس، 55 عامًا، عبر قناته على يوتيوب، حيث قال إن ذروة القمر في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات، مضيفًا أن عددًا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...
حصاد اليوم

المعهد السعودي التقني للتعدين يعلن عن وظائف...

حصاد اليوم
واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض
العالم

واتساب ينقذ 4 أتراك من تحت الأنقاض

العالم
وظائف شاغرة في شركة Halliburton
وظائف

وظائف شاغرة في شركة Halliburton

وظائف
لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية
العالم

لحظات مرعبة لسقوط حافلة في بحيرة تركية

العالم
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...
غرائب

مشاجرة ولكمات على متن طائرة بسبب المقعد...

غرائب
الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي
العالم

الصين تدين تصريحات بايدن اللامسؤولة بشأن شي

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات stc

وظائف