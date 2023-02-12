تغير لون بحر الإسكندرية للأسود يرعب المصريين

سادت حالة من الفزع بين سكان مدينة الإسكندرية،بعدما ساد اعتقاد يربط بين مشاهد من بحر الإسكندرية وزلزال تركيا وسوريا.

لون البحر

انتشرت خلال الساعات الماضية صور لبحر الإسكندرية ومياهه تميل إلى اللون الأسود، وسط إصرار عدد من المصريين على ربط السبب بزلزال تركيا، على الرغم من أنه مشهد مألوف بالنسبة لسكان المدينة الساحلية عند حدوث “النوّات”.

ولا يعرف سكان الإسكندرية أسباب الارتباط بين النّوة وتغير لون مياه البحر، لكنهم يعرفون أنه مشهد مصاحب لها، وهو ما جعلهم يسخرون من الربط بين تغير اللون والزلزال.

أسباب الظاهرة

فيما أوضح مسؤولون مصريون عبر تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ما تشهده الإسكندرية لا علاقة له بالزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا لكن سوء الأحوال الجوية في الإسكندرية وتراكم سحب ركامية سوداء في سمائها بسبب نوة الكرم، وارتفاع الأمواج هو السبب فيما تشهده المدينة .

والنوة هي ظاهرة مناخية يحدث فيها هبوب شديد للرياح، ما يثير اضطراب البحر، ويتسبب في تقليب رماله، فتنتقل من القاع، وتصبح معلقة في المياه، وهو ما يؤثر على نفاذية المياه للضوء، فيشعر المشاهد بأن لون المياه أسود.

توقعات الزلزال بمصر

وفي سياق متصل، توقع العالم والباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، وقوع هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان، ويأتي ذلك بعد أن سبق وحذر من حدوث الزلزال التركي والسوري قبل 3 أيام من وقوعه.

وجاء ذلك في فيديو بث مباشر لـ هوغربيتس، 55 عامًا، عبر قناته على يوتيوب، حيث قال إن ذروة القمر في 9-10 فبراير ستؤدي إلى هزة قوية، قد تصل إلى 6 درجات، مضيفًا أن عددًا من الهزات الارتدادية تظهر في خريطة المنطقة التي وقع فيها زلزال الاثنين الماضي بسوريا وتركيا.