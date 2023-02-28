تفاصيل أزمة عبدالرحمن العبود في الاتحاد

لا تزال أزمة اللاعب عبدالرحمن العبود مع المدرب البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد تثير قلق جماهير النادي، خاصة أنها جاءت في وقت يعيش فيه العميد استقرارًا فنيًا باحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن بجانب فوزه بكأس السوبر السعودي منذ شهر.

تفاصيل الخلاف

وكانت تقارير متداولة أفادت أن المدرب البرتغالي دخل في خلاف مع اللاعبين حمدان الشمراني والعبود؛ مما أدى لتذمر كل منهما، كما أفادت التقارير أن المدرب البرتغالي يستعد للرحيل بعد تلك الواقعة.

كما قيل إن العبود تعمد صنع خلاف مع نونو سانتو بسبب رغبته في الانتقال لناد عاصمي.

عبدالرحمن العبود مستمر

يحيى بخش مدير المركز الإعلامي لنادي الاتحاد خرج كاشفًا كافة تفاصيل علاقة اللاعب بالنادي بعد الأزمة المثارة مؤخرًا قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : ” بخصوص ما أُثير مؤخرًا عن اللاعب، أود التوضيح بأن اللاعب منتظم في تأدية التدريبات مع زملائه، ويبقى أمر مشاركته في المباريات وفق الرؤية الفنية للمدرب”.

وفي نفس السياق، دشن جمهور الاتحاد وسم “جمهور الاتحاد يدعم العبود” عبر موقع “تويتر” وذلك ردًّا على أنباء خلافه مع نونو سانتو، مضيفين أن عبدالرحمن العبود لا يفكر إلا في التألق مع العميد من أجل المنافسة على لقب دوري روشن في الموسم الحالي.

وتولى المدرب سانتو تدريب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد صيف عام 2022 خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.