تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وليل

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تعرض اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية في مواجهة ليل اليوم الأحد بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.
وكان النجم البرازيلي تدخل في كرة مشتركة مع لاعب ليل ليسقط الأول على الأرض ويتعرض لالتواء شديد في قدمه اليمنى بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.
وتحدث المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه عن إصابة اللاعب البرازيلي قائلًا: “اللاعب يُعاني من التواء في الكاحل حيث مازال هناك إشاعات للتأكد من حالته.
ويواجه باريس سان جيرمان خطر فقد لاعبه نيمار في مواجهة بايرن ميونخ الألماني الحاسمة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 مارس المقبل.
وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل التي أُقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” بشكل سريع، وأهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة التقدم عند الدقيقة الخامسة بعد تمريرة مميزة من البرازيلي نيمار.
وأنقذ حارس سان جيرمان، دوناروما فرصة مؤكدة من جوناثان دافيد، بعدما أخطأ المدافع كيمبيمبي في تمريرة الكرة، قبل أن يسجل كيليان مبابي هدفًا من مجهود فردي رائع عند الدقيقة 12.
وواصل باريس سان جيرمان الضغط، ونجح مبابي في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 17، وأنقذ دوناروما فرصة من جوناثان دافيد عند الدقيقة 20، قبل أن يُقلص بافودي دياكيتي الفارق برأسية مميزة عند الدقيقة 24.
واستمرت المحاولات، لتسجيل هدف جديد، وهدد الضيوف مرمى دوناروما بأكثر من فرصة، وكاد كيمبيمبي أن يهز شباك فريقه بالخطأ، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم باريس سان جيرمان ضد ليل بهدفين مقابل هدف.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ماركو فيراتي، سددها جوناثان دافيد بنجاح، ليمنح ليل التعادل عند الدقيقة 58، وأحرز جوناثان بامبا الهدف الثالث في شباك سان جيرمان عند الدقيقة 69.
وانتفض الفريق الباريسي في الدقائق المتبقية، وسجل مبابي الهدف الثالث عند الدقيقة 87، قبل أن يحرز ميسي هدفًا قاتلًا من ركلة حرة عند الدقيقة 95، لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان ضد ليل.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة، في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، فيما تجمد رصيد ليل عند 41 نقطة، ليحتل المركز السادس.