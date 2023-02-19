تفاصيل إصابة نيمار في مباراة باريس سان جيرمان وليل

تعرض اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان لإصابة قوية في مواجهة ليل اليوم الأحد بالجولة الـ24 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

وكان النجم البرازيلي تدخل في كرة مشتركة مع لاعب ليل ليسقط الأول على الأرض ويتعرض لالتواء شديد في قدمه اليمنى بعد مرور 4 دقائق على بداية الشوط الثاني.

إصابة نيمار

وتحدث المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه عن إصابة اللاعب البرازيلي قائلًا: “اللاعب يُعاني من التواء في الكاحل حيث مازال هناك إشاعات للتأكد من حالته.

ويواجه باريس سان جيرمان خطر فقد لاعبه نيمار في مواجهة بايرن ميونخ الألماني الحاسمة في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 8 مارس المقبل.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وليل

وبدأت مباراة باريس سان جيرمان ضد ليل التي أُقيمت على ملعب “حديقة الأمراء” بشكل سريع، وأهدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فرصة التقدم عند الدقيقة الخامسة بعد تمريرة مميزة من البرازيلي نيمار.