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كبداية لانتشارها في كل أنحاء المملكة

تفاصيل جديدة بشأن عمل الحافلة الكهربائية في جدة

2023-02-03 الساعة 10:50
تفاصيل جديدة بشأن عمل الحافلة الكهربائية في جدة
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن تفاصيل جديدة بشأن استخدام أول حافلة تعمل بالطاقة الكهربائية، وذلك في محافظة جدة.

تطور كبير في النقل

وأفاد صالح الزويد، في تصريحات لبرنامج 120 الذي يذاع على قناة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هناك تطورًا كبيرًا في النقل سواء في المركبات أو التقنيات، ومن ضمنها نوعية الوقود المستخدم، ومنه هيدروجين وقود نظيف، بجانب السيارات الكهربائية.

وأضاف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، تم تدشين أول حافلة كهربائية للنقل العام، وهي في طور التجربة، كبداية لانتشارها في كل أنحاء المملكة؛ حيث سيتم تجربتها لعام كامل؛ للتأكد من عملها في جميع الظروف المناخية، والأحوال الجوية.

وأردف صالح الزويد إلى أن الحافلة الكهربائية تأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للنقل، والخدمات اللوجيستية، التي تسعى لتبني أنماط نقل حديثة، وتقليل الانبعاثات الكربونية من المركبات بنسبة تصل لـ25 %.

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