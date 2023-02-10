تفاصيل كأس العالم للدراجات الاستعراضية في السعودية

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تستضيف السعودية خلال الفترة من 10 إلى 18 فبراير بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية التابع لموسم الدرعية في نسخته الثانية.
وخلال البطولة يتنافس أفضل الرياضيين في الدراجات الاستعراضية ورياضات الباركور والتزلج والبريك دانس وذلك في مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية.
وتستضيف الدرعية إحدى جولات بطولة العالم في الدراجات الاستعراضية، ضمن ست مدن تستضيف جولات البطولة حيث تستضيف مدينة مونبيليه الفرنسية وبروكسل البلجيكية و3 مدن سيتم تحديدهم لاحقًا باقي جولات بطولة العالم بعد الدرعية.
ويشارك في جولة الدرعية، رياضيون ورياضيات من أكثر من 25 دولة، من أقوى وأهم الرياضيين في هذه البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.
سيقدم البطل العالمي كيني بيليه العديد من الاستعراضات المثيرة والشيقة.