تفاصيل لحظات مرعبة عاشها سعودي بتركيا أثناء الزلزال

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تحدث المواطن أبو جمعة، عن تفاصيل اللحظات المرعبة التي عاشها خلال زلزال تركيا المدمر، حيث كان يقيم في فندق بمنطقة أنطاكيا.
أبو جمعة.. شاهد عيان يروي تفاصيل لحظات زلزال تركيا الأليم#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0e8VIBnpLZقد يهمّك أيضاً
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 7, 2023
وأضاف المواطن، في تصريحات لبرنامج سيدتي، المذاع على روتانا خليجية، أن الزلزال قوته كانت خيالية.
وتابع أبو جمعة قائلًا: بفضل من الله نجونا، الأمر كان أشبه بالحلم، مضيفًا في البداية كانت هزة خفيفة ثم بدأ الفندق كله يتحرك.
واختتم بقوله: تمكنت من الخروج من الفندق، ولم أتمكن من أخذ أي شيء ولا حتى جواز السفر.
وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أمس الثلاثاء، عن ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المدن التركية أول أمس الاثنين، إلى 5894 قتيلًا.
وفي وقت سابق، أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، أمس الثلاثاء، أن زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجة هز وسط تركيا، مضيفًا أن الزلزال كان على عمق كيلومترين فقط.