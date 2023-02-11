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تفاصيل مبهرة لصناعة زي الوحش في The Last Of Us 

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٩ مساءً
تفاصيل مبهرة لصناعة زي الوحش في The Last Of Us 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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سرعان ما تصدر مسلسل The Last Of Us مواقع البحث العالمية ومنصات التواصل الاجتماعي بمجرد عرض الحلقة الأسبوعية منه، وهذا الأسبوع لم يكن استثناءً، خاصة مع ظهور وحش الـ Bloater في الحلقة الخامسة.

تفاصيل صناعة زي Bloater في The Last Of Us

من أجل إنشاء هذا الوحش القاتل تم تضمين العديد من التفاصيل، بحسب موقع variety الفني.

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يعد وحش الـ Bloater أو المنتفخ، أحد أكثر الأعداء المخيفين في لعبة الفيديو الأصلية التي تحمل نفس الاسم The Last Of Us، حيث نبتت فطريات عليه من كل بوصة في جسده العملاق وذلك بعد سنوات من الإصابة بعدوى كورديسيبس.

وفي الحلقة 5 من مسلسل The Last Of Us الذي يعرض على قناة HBO، يصنع الوحش مدخلًا كبيرًا ومميتًا وينطلق من نفق منهار تحت الأرض.

صانع الوحش

الشخص الذي يقف وراء صناعة هذا الوحش هو باري جاور، الحائز على جائزة إيمي أربع مرات في إنشاء المؤثرات الخاصة والوحوش البشعة، وهو نفسه الذي يقف وراء وحش Vecna في مسلسل Stranger Things وشخصية Night King الشهيرة في مسلسل Game of the Thrones، ويُعد وحش ذا لاست أوف أس أحدث ابتكاراته.

تأدية الدور

أما من قام بتأدية دور الوحش هو آدم باسل الذي قام بدور المقاتل القوي في حلقة الموسم الخامس رقصة التنانين، في مسلسل صراع العروش، حيث وجد القائمون على مسلسل The Last Of Us أنه يمثل بنية ممتازة لتأدية دور الوحش.

كيفية صناعة الزي

وقال جاور إن تصميم أطراف الزي مكون من المطاط واللاتكس ويتم تشكيلهما وصبهما في أجزاء منفصلة: النصف العلوي، والرأس، والذراعين، والساقين، ولجعل الوحش ظاهرًا خلال لقطات الليل تم تغطية كل ذلك بزيت ذي قوام لزج، ذلك بالإضافة إلى وضع أشواك صغيرة وشعر شائك.

ويقدر جاور أن هذا الزي يزن 40 كيلوجرامًا أو أكثر، واستغرق الأمر 65 فنانًا لصناعته مع خمس ساعات لإنهاء كل الماكياج، ومثلهم لإزالته، علمًا بأن ممثل الدور أمضى ساعات طويلة دون أن يتناول الطعام أو الشراب أو يمارس حياته الطبيعية طالما كان ذلك الزي عليه.

تفاصيل مبهرة وراء صناعة زي وحش مسلسل The Last Of Us 

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