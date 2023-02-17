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تركوا جثتها وسط الصحراء

تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ مساءً
تفاصيل مقتل فتاة عشرينية على يد شقيقها وعمها في مصر
المواطن - فريق التحرير

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عثر رجال الأمن بالقاهرة، الخميس، على جثة فتاة عشرينية، بها آثار خنق بإيشارب، ملقاة في أحد الشوارع بمنطقة جبلية بحلوان.

ملابسات الوقعة

وكشفت الجهات الأمنية المصرية عن ملابسات الوقعة، بعد التصريح بدفن الجثمان بعد إيداع التقرير الطبي.

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وأظهرت التحقيقات الأولية أن الفتاة في العقد الثاني من عمرها، وبكامل ملابسها، وأن مرتكب الواقعة شقيق الفتاة وعمه ونجل عمها بسبب علاقتها مع شخص آخر، فتخلصوا منها بقتلها خنقًا وإلقائها في مدق جبلي بمنطقة حلوان.

وأفادت التحريات أن الفتاة تدعى زيناهم 21 سنة، ومقيمة بمدينة منفلوط، في محافظة أسيوط، حيث اكتشفت والدة الفتاة علاقتها بالشخص الآخر، فأخبرت شقيقها بالأمر.

عملية إجهاض

ووفقًا للتحريات، فإن شقيق الفتاة اصطحبها منذ 10 أيام لمحافظة الجيزة وأقاما لدى عمهما، لإجراء عملية لها، وعقب ذلك حضر عمها الآخر المقيم بمدينة حلوان بصحبة نجله وشقيقها، واصطحبوها بحجة إجراء عملية لها، وبعد ذلك اصطحبوها جميعًا داخل توك توك للمنطقة الجبلية محل العثور على الجثة، وقاموا بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

اعتراف الجاني

واعترف شاب بتفاصيل تخلصه من شقيقته بمساعدة عمه وابنه في حلوان؛ بسبب سوء سلوكها.

وقال المتهم: إنه علم من والدته أن شقيقته على علاقة محرمة مع شاب، فما كان منه إلا أنه أوهمها بالذهاب من منفلوط شمال أسيوط إلى عمها في الجيزة، مبررًا فعلته بالانتقام لشرفه وغسل عاره.

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