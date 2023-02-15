تفاصيل منافسات كأس العالم للدراجات الاستعراضية في الدرعية

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ظهرت منافسات الدراجات الاستعراضية (BMX) في دورات الألعاب الأولمبية لأول مرة في أولمبياد 2020 في طوكيو، حيث انضمت اللعبة إلى البرنامج الأولمبي في أولمبياد 2008 في بكين، لكن اللجنة الأولمبية الدولية اعتبرت الظهور الأول في 2020, وسيكون ظهورها في أولمبياد 2024 في باريس للمرة الثانية في تاريخ اللعبة على نحو رسمي.
كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع عدد المتأهلين والمتنافسين من جولات كأس العالم الستة على الميداليات الأولمبية الثلاثة من 18 متسابقاً 9 رجال و9 سيدات إلى 24 متسابقاً 12 رجلاً و12 سيدة.
ويعد الأسترالي لوجان مارتن أول رياضي يتوج بميدالية ذهبية في تاريخ اللعبة عقب فوزه بسباق “طوكيو 2020” حر لفئة الرجال، فيما تعد البريطانية شارلوت ورثينجتون أول رياضية المتوجة بذهبية أولمبية، وهما من ضمن المشاركين في الجولة التي تستضيفها الدرعية التاريخية.
ويخوض 57 رياضياً و23 رياضية، إضافة إلى 3 هواة ورياضيين مبتدئين الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على “أرينا” مركز النخبة الرياضي في الدرعية التاريخية ضمن موسم الدرعية الحضري ضمن موسم الدرعية في نسخته الثانية.
وسيقوم متسابقو ومتسابقات (BMX) بأداء سلسلة من الحيل على حواجز مختلفة مثل الأعمدة والجدران أو القفز فوق صناديق أو منحدرات، حيث سيكون لدى المتسابقين 60 ثانية لأداء الحيل على حواجز مثل الجدران أو القفز فوق صناديق أو منحدرات أفقية، ويتم تصنيف الحيل وفقًا لمعايير الصعوبة والإبداع والتنفيذ والارتفاع.