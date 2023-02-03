تفاعل كبير مع صوت طالب ليبي يؤم زملاءه بالمدرسة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، لقطات لطالب ليبي في المرحلة الابتدائية، بمدرسة شهداء فبراير بمدينة مصراتة، وهو يؤم التلاميذ في صلاة جهرية، بمدرسته.

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وبحسب الفيديو، فإن الطفل كان يتلو آيات من القرآن الكريم في درس مخصص لتعليم الصلاة بمدرسته بصوت جميل.

وأظهر الفيديو، الطالب يقف في فناء المدرسة وخلفه مجموعة من الطلاب يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.