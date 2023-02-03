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في إحدى المدارس بمدينة مصراتة

تفاعل كبير مع صوت طالب ليبي يؤم زملاءه بالمدرسة

2023-02-03 الساعة 11:01
تفاعل كبير مع صوت طالب ليبي يؤم زملاءه بالمدرسة
المواطن - فريق التحرير

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، لقطات لطالب ليبي في المرحلة الابتدائية، بمدرسة شهداء فبراير بمدينة مصراتة، وهو يؤم التلاميذ في صلاة جهرية، بمدرسته.

التفاصيل

وبحسب الفيديو، فإن الطفل كان يتلو آيات من القرآن الكريم في درس مخصص لتعليم الصلاة بمدرسته بصوت جميل.

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وأظهر الفيديو، الطالب يقف في فناء المدرسة وخلفه مجموعة من الطلاب يتلو آيات من القرآن الكريم بصوت عذب.

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