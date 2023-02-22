Icon

تفاعل من مسافر مع فعاليات يوم التأسيس بمطار نجران Icon التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا Icon درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين Icon سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت Icon فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس Icon يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد Icon مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس Icon السديس: بيوم التأسيس كنا وبدونه لم نكن Icon الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو Icon مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رقص بشكل عفوي مع الفرقة التراثية

تفاعل من مسافر مع فعاليات يوم التأسيس بمطار نجران

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
تفاعل من مسافر مع فعاليات يوم التأسيس بمطار نجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تفاعل أحد المسافرين القادمين مع فعاليات يوم التأسيس الذي يشهدها مطار نجران جنوب المملكة اليوم الأربعاء.

تفاعل ورقص

ووثق مقطع فيديو متداول، المسافر الذي خرج لتوه من المطار، ليتفاعل بشكل عفوي مع فعاليات يوم التأسيس، ويرقص مع الفرقة التراثية التي تقف أمام صالة وصول مطار نجران للاحتفال، ما أثار بهجة الحاضرين.

فعاليات متنوعة

وتشهد المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م.

يأتي ذلك اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.

وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج تعزيز المحتوى المحلي
السعودية اليوم

أمير الشرقية : اكتفاء أحد أهم برامج...

السعودية اليوم
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
السعودية اليوم

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب...

السعودية اليوم
مراد باتنا مطلب النصراويين
الرياضة

مراد باتنا مطلب النصراويين

الرياضة
تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن
الرياضة

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري...

الرياضة
جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم
السعودية اليوم

جثمان المبتعث الغريبي يصل المملكة اليوم

السعودية اليوم
وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في أعقاب زلزال تركيا
العالم

وقوع أكثر من 220 هزة ارتدادية في...

العالم
تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية
آخر الاخبار

تحقيق روسي بشأن استخدام أوكرانيا لأسلحة كيماوية

آخر الاخبار
جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي ستانيكي
مشاهير

جون سينا يصدم الجماهير في فيلم ريكي...

مشاهير