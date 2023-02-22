تفاعل من مسافر مع فعاليات يوم التأسيس بمطار نجران التعاون يُلاقي الفيحاء والاتحاد يواجه الرائد غدًا درعية آل سعود رفرف علمها واللي سكنها ساكن القلب والعين سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد مواجهة صعبة تنتظر النصر بجولة يوم التأسيس السديس: بيوم التأسيس كنا وبدونه لم نكن الجماهير سر تألق الأهلي في دوري يلو مشروع المكعب يضع معيارًا جديدًا لمشاريع التنمية الحضرية حول العالم
تفاعل أحد المسافرين القادمين مع فعاليات يوم التأسيس الذي يشهدها مطار نجران جنوب المملكة اليوم الأربعاء.
متداول: تفاعل عفوي من مسافر مع فعاليات #يوم_التأسيس في مطار #نجران جنوب #السعودية
#KSA #SaudiFoundingDay pic.twitter.com/f8Hv6mNBa0
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 22, 2023
ووثق مقطع فيديو متداول، المسافر الذي خرج لتوه من المطار، ليتفاعل بشكل عفوي مع فعاليات يوم التأسيس، ويرقص مع الفرقة التراثية التي تقف أمام صالة وصول مطار نجران للاحتفال، ما أثار بهجة الحاضرين.
وتشهد المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، إقامة فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية ومجتمعية منوعة، احتفاءً بذكرى تأسيس الدولة السعودية 1139هـ /1727م.
يأتي ذلك اعتزازًا بالجذور الراسخة للدولة السعودية التي تمتد إلى ثلاثة قرون، وماضيها الأصيل، وحاضرها الزاهر، والفخر بالانتماء لهذا الوطن المعطاء، وخطاه الحثيثة نحو مستقبل مشرق.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.