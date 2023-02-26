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منها خلل بيئي كبير أو كارثة مناخية

تفسيرات مثيرة لأسراب طيور تغزو المكسيك

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
تفسيرات مثيرة لأسراب طيور تغزو المكسيك
المواطن - فريق التحرير

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وثَّق مقطع فيديو متداول في المكسيك، تجمعات لآلاف الطيور في الشوارع، مرجعين الظاهرة الغريبة لأسباب متنوعة.

تفسير الظاهرة الغريبة

وأفاد عدد من رواد مواقع التواصل، أن تفسير هذه الظاهرة الغريبة، قد يعود إلى هروب الطيور من منطقة حدث فيها خلل بيئي كبير أو كارثة مناخية.

واعتبر فريق آخر أن هذا التجمع الكبير للطيور مؤشر على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرًا لمشاهدة كثيرين تدفقًا كبيرًا للطيور إلى المكسيك مؤخرًا.

في حين أفادت تقارير محلية أن التفسير العلمي الوحيد لهذا الظهور الكبير للطيور، يرجع إلى أن هذه الشهور تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.

كارثة قادمة

واعتبر فريق ثالث أن هذه الظاهرة، مؤشر على كارثة قادمة كزلزال مثلا، لأن الحيوانات ومنها الطيور تتصرف قبل وقوع مثل تلك الكوارث بطريقة غريبة.

وكان طائر منزلي، قد أنقذ أسرة في ولاية عثمانية التركية من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأناضول، فقد نجت أسرة من الزلزال بفضل طائر الببغاء الذي يقومون بتربيته.

وأشارت إلى أن الأسرة استيقظت على الأصوات غير العادية التي أصدرها قبل وقوع الزلزال بلحظات في ولاية العثمانية مما ساعدهم على الخروج من المنزل.

 

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