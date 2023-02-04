تفوق آسيوي ضد بطل إفريقيا بكأس العالم للأندية

تشهد منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، مواجهة عربية قوية بين الهلال والوداد المغربي، وسط صراع قوي لخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة الهلال والوداد اليوم

وتُقام مباراة الهلال والوداد على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، اليوم السبت عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات الدور الثاني من كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يُلاقي الفريق الفائز من لقاء اليوم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، مساء يوم الثلاثاء المقبل.

تفوق آسيوي في كأس العالم للأندية

وتُعد مباراة الهلال والوداد اليوم هي المواجهة الـ12 بين بطلي آسيا وإفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، وشهدت تفوقًا كبيرًا لأبطال القارة الآسيوية بالفوز في 9 مباريات، مقابل انتصارين لأبطال القارة السمراء.

وبدأت مواجهات بطلي آسيا وإفريقيا في مونديال الأندية منذ النسخة الأولى عام 2000، عندما لعب النصر بطل السوبر الآسيوي أمام الرجاء المغربي بطل إفريقيا، وفاز العالمي بنتيجة 4/3.

ولعب الاتحاد ضد الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2005، وفاز العميد بهدف ، وواجه النجم الساحلي التونسي فريق أوراوا ريد دياموندزا في 2007، وحسم الفريق الياباني المركز الثالث لصالحه بركلات الترجيح.

وفاز بوهانج الكوري الجنوبي على مازيمبي الكونغولي بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني بنسخة 2009، وواصلت الأندية الآسيوية تفوقها على نظيرتها الإفريقية، وتجاوز السد القطري فريق الترجي التونسي بنتيجة 2/1 في نسخة 2011.

وتفوق غوانغزو إيفرغراند الصيني على الأهلي المصري بهدفين دون رد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2013، قبل أن يضع وفاق سطيف الجزائري حدًا لهزائم بطل إفريقيا، ويحصد المركز الخامس في نسخة 2014، بعد فوزه على ويسترن سيدني الأسترالي بركلات الترجيح بنتيجة 5/4.

وعاد تفوق أبطال آسيا سريعًا، ونجح جيونبوك الكوري الجنوبي في تحقيق الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 4/1، في مباراة تحديد المركز الخامس بنسخة عام 2016، وخسر الوداد ضد أوراوا ريد دياموندز بنتيجة 3/2، ليحصد المركز السادس في 2017.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على الترجي بهدف دون رد في الدور الثاني من كأس العالم للأندية 2019، قبل أن يخسر ضد الأهلي المصري بأربعة أهداف دون رد في مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بنسخة 2021.