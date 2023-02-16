تقارير: ميسي يرفض الانضمام لـ برشلونة أو الهلال ويحدد ناديه الجديد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جاء إلى مدينة برشلونة الإسبانية، ولكن ليس من أجل التفاوض مع نادي برشلونة.
وكانت صحيفة L’Equipe الفرنسية قالت إن ميسي يماطل في جزئية تجديد العقد مع نادي باريس سان جيرمان وأنه يحاول كسب الوقت من أجل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بجانب عدم تفكيره في الانضمام إما للنادي الكتالوني أو لنادي الهلال بالفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن زيارة والد ميسي إلى مدينة برشلونة طبيعية ولايوجد من ورائها أي غرض، كون اللاعب الأرجنتيني وعائلته يمتلكون منزلًا في مدينة برشلونة ويقومون بزيارته من وقت لـ آخر.
وكان ميسي ساهم في فوز منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر في ديسمبر الماضي، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية.
جدير بالذكر أن ميسي كان غادر البارشا في صيف 2021 منضمًا إلى نادي باريس سان جيرمان كصفقة انتقال حر.
ويستعد البارشا لمواجهة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم، وذلك ضمن مرحلة ذهاب دور الـ16 المكرر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2022/2023.
ويقدم النادي الكتالوني نتائج إيجابية مميزة تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حيث يحتل صدارة الدوري الإسباني حاليًا وبفارق 8 نقاط عن نادي ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
وفي حال نجح البارشا في الفوز بلقب الدوري الأوروبي الموسم الحالي، سيتأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.