تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

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أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين، اليوم الأحد، أن قواته سيطرت على بلدة كراسنا هورا الأوكرانية الواقعة على مسافة كيلومترات قليلة شمالي باخموت التي تحاول موسكو السيطرة عليها منذ أشهر.
ونقل المكتب الإعلامي لبريغوجين قوله: “اليوم سيطرت الوحدات الهجومية في فاغنر على بلدة كراسنا هورا”.
وتنبأ رئيس فاغنر، التي تشارك بنشاط في القتال في أوكرانيا، أن تستمر الحرب لسنوات، فيما كانت موسكو قد بدأت عملياتها في 24 فبراير 2022.
وقال بريغوجين في مقابلة بالفيديو نُشرت في وقت متأخر الجمعة الماضية، إن الأمر قد يستغرق ما بين 18 شهرًا وعامين حتى تتمكن روسيا من تأمين السيطرة الكاملة على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.