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تُمنح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات

تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤١ مساءً
تقديم خدمات الأحوال المدنية لذوي شهداء الواجب في منازلهم
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الاثنين، عن تقديمها خدماتها لذوي شهداء الواجب، داخل منازلهم الخاصة، دون حاجة أي منهم لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

زيارة منزلية

وذكرت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنها تقدم خدمة خاصة لذوي الشهداء، تتضمن زيارة موظف الأحوال المدنية لمنزل ذوي الشهيد، للاستفادة من الخدمات في أماكن وجودهم، دون الحاجة لزيارة مكتب الأحوال المدنية.

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كما يتم منح ذوي الشهداء أولوية في إنهاء الإجراءات، عند زيارتهم للمكتب عبر نظام المواعيد الخاص بالخدمة.

وتضم قائمة المستفيدين من هذه الخدمات: الوالدين والزوجة والأبناء.

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